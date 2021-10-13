Маленьким детям предложили запретить кататься на «ватрушках»

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить детям до 12 лет кататься на тюбингах («ватрушках»). Об этом написал RT.

Курдесов указал на то, что зимой резко вырастает количество детских травм, полученных как раз при катании на тюбинге. Он отметил, что дети до 12 лет обладают недостаточной массой тела для катания, а также неспособны сориентироваться в опасной ситуации. Обращение Курдесов составил на имя главы МЧС.