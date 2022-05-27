Маленький «танкист» Леша появился на доме в Подмосковье

Жилую многоэтажку в Можайске украсила проекция с мальчиком Лешей из Белгородской области, который приветствует российских военных.

Видеоролик включается на стене дома по улице 20 Января, 30, после заката. Мальчик в шлемофоне стоит у дороги и одной рукой машет проезжающим мимо машинам российской армии, другую держит у виска, отдавая честь. Подпись: «Маленький „танкист“ Леша встречает российских военных каждый день».

Леша из Белгородской области прославился на всю страну после того, как взял за привычку приветствовать проезжающие через его село Веселая Лопань колонны военной техники. Он выбегал к ним, махал и улыбался. Военные останавливались, чтобы пожать мальчику руку, а однажды кто-то подарил ему шлемофон.

Видео сняла его мама и выложила в интернет. Накануне Дня Победы девушка-блогер наложила на него музыку и опубликовала у себя на странице. Так Леша стал одним из символов спецоперации.