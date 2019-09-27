Маленький мальчик едва не погиб в Уссурийске. Его спас случайный прохожий

Мать ребенка рассказала, что гуляла с сыном и подругой на детской площадке. В какой-то момент малыш получил удар качелями в висок. У ребенка изо рта пошла пена. Подруга женщины тут же вызвала скорую. В этот момент мимо проходил молодой человек по имени Алексей. Он, не раздумывая, бросился на помощь и помог ребенку. После этого мальчик вновь задышал.