Общество 18 ноября 2022, 16:24 Маленьких тамаринов, от которых отказалась мать, спасли в Нижнем Новгороде

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Сотрудники «Нижегородского экзотариума» спасли от смерти маленьких тамаринов, от которых отказалась мать. Историю об этом рассказал сайт pravda-nn.ru.

Сразу же после рождения обезьян мать отказалась их воспитывать, а отец не мог справиться в одиночку. При этом он подбирал детенышей и носил их на себе.

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«Периодически пытался передать их самке на кормление, а она ни в какую не брала их и даже кусала самца», — рассказали сотрудники экзотариума.

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Им пришлось взять новорожденных к себе, чтобы те не умерли от голода.

Детенышей нужно кормить каждые два часа днем и ночью. По словам сотрудников экзотариума, обезьяны уже начали прибавлять в весе.