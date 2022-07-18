Маленькие винные хозяйства могут подключить к развитию винного туризма

Госдума рассматривает поправки в федеральный закон «О виноградарстве и виноделии», которые в случае принятия позволят даже небольшим винодельческим хозяйствам принимать туристов. О законопроекте рассказала «Парламентская газета».

Такие изменения важны для российского виноделия, поскольку площадь большинства винодельческих хозяйств в Крыму (где производится большинство российских вин) не превышает 10 гектаров. Если законопроект примут, виноделы смогут строить на своих землях гостиницы, магазины и другие сооружения для привлечения туристов. Это положительно отразится на индустрии винного туризма в России.

«Для Крыма сфера виноградарства и виноделия является одной из наиболее приоритетных и перспективных. Важную роль в их развитии играет государственная поддержка», — отметил министр сельского хозяйства полуострова Юрий Мигаль.