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    18 июля 2022, 18:49

    Маленькие винные хозяйства могут подключить к развитию винного туризма

    Полина Гребенщикова

    Госдума рассматривает поправки в федеральный закон «О виноградарстве и виноделии», которые в случае принятия позволят даже небольшим винодельческим хозяйствам принимать туристов. О законопроекте рассказала «Парламентская газета».

    Такие изменения важны для российского виноделия, поскольку площадь большинства винодельческих хозяйств в Крыму (где производится большинство российских вин) не превышает 10 гектаров. Если законопроект примут, виноделы смогут строить на своих землях гостиницы, магазины и другие сооружения для привлечения туристов. Это положительно отразится на индустрии винного туризма в России.

    «Для Крыма сфера виноградарства и виноделия является одной из наиболее приоритетных и перспективных. Важную роль в их развитии играет государственная поддержка», — отметил министр сельского хозяйства полуострова Юрий Мигаль.