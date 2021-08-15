Маленькая зарплата стала причиной недовольства работой для 77% россиян

77% опрошенных россиян не довольны своей работой из-за зарплаты. Только 23% не имеют притензий к работодателю.

Больше всех своей работой довольны граждане, которые связаны с производством и промышленностью (17%), в транспорте и логистике удовлетворенность условиями труда выразили 11% опрошенных, в сфере IT — 9%, образовании — 8% и медицине — 6%.

Как пишет сайт «Говорит Москва» со ссылкой на исследование, чаще всего работа не устраивает россиян из-за слишком маленькой зарплаты.

Еще 42% опрошенных недовольны отсутствием возможностей карьерного роста. Режим работы не устраивает 24% респондентов. И 20% россиян негативно относятся к руководству компании.

Более чем в 13 раз зарплаты богатых россиян превышают минимальный заработок людей. Эксперты рассказали, что нужно поменять, чтобы сократить этот разрыв.