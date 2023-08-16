Общество 16 августа 2023, 12:44 Мальдивы не нужны. Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в рязанской деревне Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: рязанская деревня лучше Мальдив или Сейшел РИА «Новости»

Читать 360tv в

Рязанская деревня Петрушово оказалась для экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль лучше Мальдив. О жизни в российской глубинке она рассказала в беседе с ТАСС.

В Петрушово бывший министр живет вот уже несколько недель. По ее словам, в деревне очень приятно, и ей здесь очень нравится.

Реклама

«Бабушки, яблоки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше», — выразила уверенность Кнайсль.

При этом экс-глава австрийского МИД уточнила, что не проживает в Петрушово постоянно, а просто арендует маленький деревенский домик.

«Сейчас весь мир знает, где мой дом», — добавила собеседница агентства.

Из Австрии Кнайсль уехала еще в 2022 году ради безопасности, потому что продолжала получать угрозы. Из-за пропаганды на родине многие считают ее российским олигархом или даже богатым шпионом, хотя это не имеет ничего общего с действительностью.

Ранее в беседе с журналистами Кнайсль признавалась, что не скучает по жизни в Австрии.

«Я скучаю по Европе, но могу найти ее в Санкт-Петербурге. <…> По Австрии я не скучаю», — подчеркивала она.