facebook_pixel
    11 ноября 2021, 19:39

    Мальчику со СМА, которому помог Моргенштерн, сделали укол за 168 миллионов рублей

    Мать мальчика с СМА из Тимашевска сообщила, что сыну сделали укол за 168 миллионов рублей

    Ольга Назаркина

    Тяжелобольному мальчику со спинальной мышечной атрофией сделали инъекцию Zolgensma. Стоимость жизненно необходимого укола стоила 168 миллионов рублей.

    Мальчику со СМА, которому помог Моргенштерн, сделали укол за 168 миллионов рублей

    О том, что Илья получил необходимое лечение, написала в Instagram его мама Евгения Худоба.

    «11.11 — официальный второй день рождения Илюши. А моим вторым днем рождения будет 14.09 — день закрытия сбора. День, когда я наконец-то смогла сделать глубокий вдох и хоть на секундочку отпустить себя, почувствовать безудержное счастье и умиротворение одновременно», — сообщила она.

    Худоба пояснила, что перед уколом сыну нужно было сделать небольшую паузу, чтобы восстановиться после болезни, но теперь пришло время начинать новую жизнь.

    «Нам предстоит долгая и упорная работа, чтобы отвоевать у СМА то, что было потеряно за два года. Но теперь это будет работа на результат, а не гонка на выживание», — добавила женщина.

    Деньги на этот укол семье помогали собирать неравнодушные жители России. Закрыть сбор помог рэпер Моргенштерн. Он перечислял семье по несколько миллионов, а также устроил флешмоб в соцсетях, который в два раза увеличил скорость сбора денег.

    Сам Моргенштерн в сентябре заявил, что собирал деньги мальчику со СМА, чтобы откупиться от полиции.