Мальчику со СМА, которому помог Моргенштерн, сделали укол за 168 миллионов рублей

Тяжелобольному мальчику со спинальной мышечной атрофией сделали инъекцию Zolgensma. Стоимость жизненно необходимого укола стоила 168 миллионов рублей.

О том, что Илья получил необходимое лечение, написала в Instagram его мама Евгения Худоба.

«11.11 — официальный второй день рождения Илюши. А моим вторым днем рождения будет 14.09 — день закрытия сбора. День, когда я наконец-то смогла сделать глубокий вдох и хоть на секундочку отпустить себя, почувствовать безудержное счастье и умиротворение одновременно», — сообщила она.

Худоба пояснила, что перед уколом сыну нужно было сделать небольшую паузу, чтобы восстановиться после болезни, но теперь пришло время начинать новую жизнь.

«Нам предстоит долгая и упорная работа, чтобы отвоевать у СМА то, что было потеряно за два года. Но теперь это будет работа на результат, а не гонка на выживание», — добавила женщина.

Деньги на этот укол семье помогали собирать неравнодушные жители России. Закрыть сбор помог рэпер Моргенштерн. Он перечислял семье по несколько миллионов, а также устроил флешмоб в соцсетях, который в два раза увеличил скорость сбора денег.

Сам Моргенштерн в сентябре заявил, что собирал деньги мальчику со СМА, чтобы откупиться от полиции.