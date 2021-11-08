Мальчиков 10 и 13 лет начали искать в Пермском крае. Они без ведома взрослых ушли из дома

Поиски двух мальчиков 10 и 13 лет начались в Пермском крае. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, школьники без ведома взрослых ушли из дома в городе Верещагино.

В настоящее время поисками детей занимаются правоохранительные органы и волонтеры.

В сообществе «Поисковый отряд „Регион 59 — поиск пропавших“ Пермь» во «ВКонтакте» говорится, что школьники ушли из дома в минувшее воскресенье, 7 октября. Где они находятся сейчас — неизвестно.

Десятилетний мальчик имеет рост 145 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы и серые глаза. Особая примета — синяк под правым глазом. Был одет в красную шапку, серую куртку и голубые джинсы.

Рост старшего школьника составляет 166 сантиметров. Сам мальчик худощавого телосложения, с русыми волосами и глазами темного цвета. Был одет в серую шапку, куртку с меховым капюшоном и синие джинсы.

Руководитель поискового отряда Александра Красильникова в комментарии Ura.ru не исключила, что школьники могли отправиться в Пермь. Она подчеркнула, что за помощью по поиску пропавших мальчиков к волонтерам обратились сотрудники полиции.