Общество 03 января 2024, 19:45 Мальчики надели женские платья на новогоднем концерте в екатеринбургской гимназии Екатеринбургскую гимназию обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за мальчиков в платьях

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Скандал из-за мальчиков в женских платьях разгорелся в гимназии № 104 Екатеринбурга. Ученики переоделись в эти наряды на праздничном концерте — такой была задумка номера, но юмор оценили не все. Учебное заведение начали критиковать и обвинять в ЛГБТ*-пропаганде, сообщил E1.RU.

Концерт, где показали номер с мальчиками в женских платьях, проходил в конце четверти. Фото выступления попало в Сеть, и в адрес руководства гимназии полилась критика.

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В действительности, как напомнил E1.RU, театральной студии этого учебного заведения уже больше 25 лет, ее выпускники получали множество наград и призов таких фестивалей, как «Дверь на сцену», «Камертон», «Радуга талантов». Ничего, кроме отсылки к произведениям кинематографа, ученики и не думали показывать.

В администрации Екатеринбурга позицию противников постановки не разделили и заступились за школьников, отметив, что в репертуаре театральной студии есть десятки спектаклей гражданской и патриотической направленности на стихи Высоцкого, Окуджавы, Рождественского и других поэтов. А конкретно этот спектакль посвятили известным отечественным и зарубежным фильмам.

«Его герои с помощью магического кристалла перемещаются во времени и пространстве и оказываются в разных фильмах. На фото фрагмент из спектакля, где герои оказываются в мюзикле „В джазе только девушки“», — подчеркнули в пресс-службе мэрии города.

После этого герои номера переместились в фильм «Иван Васильевич меняет профессию», следом — в «Карнавальную ночь» и так далее. Главной идеей было то, что преодолевать трудности и непредсказуемые повороты судьбы можно только с помощью дружбы и взаимопомощи.

«Ни о каких нетрадиционных ценностях речь не идет», — заключили в администрации.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.