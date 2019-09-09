Мальчикам пучки нельзя. Сибирского школьника пригрозили отправить на домашнее обучение за прическу

Ученику четвертого класса школы № 4 в Сосновоборске Красноярского края пригрозили домашним обучением за экстравагантную прическу. Мальчик обесцветил волосы и сделал модную стрижку man bun. Ребенок занимается футболом и хотел быть похожим на Златана Ибрагимовича.

По словам тренера мальчика Александра Глушкова, к нему обратилась мама и рассказала, что на ребенка давят из-за новой прически. Мальчик сбрил волосы на висках и обесцветил волосы до очень светлого блондина.

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«К нему никто не пристает, кроме завуча и директора. Никто не пристает — ни одноклассники, ни старшеклассники. Конкретно претензии двух людей», — рассказал Глушков.

Как стало известно «360», руководство школы посчитало внешний вид ребенка вызывающим. По мнению администрации, он покрасил волосы в неестественный цвет. Более того, сотрудники нашли, что хвостик напоминает прически 1930-х годов в стиле «гитлерюгенд». Теперь же, когда на историю обратили внимание СМИ, они отказываются комментировать свое решение.

«Людмила Михайловна (Пестова — прим. ред.) отказывается давать какие-либо комментарии. Потому что уже приезжали СМИ, взяли интервью, но выложили информацию исковерканную, немного недостоверную», — сказали в школе.

При этом и у завуча, и у директора тоже окрашены волосы — и тоже с осветлением. В разговоре с журналистом «Боруса» они выразили готовность перестать краситься тоже, если это решение поддержат 95% родителей школы.