Мальчика в Омске воспитывали, ставя коленями на гречку. Мать считала наказание безболезненным

Алена Юмашева никогда не была замужем, ребенка родила для себя. Позже она встретила «идеального мужчину», 35-летнего владельца IT-компании в Омске. У мужчины не было своих детей, поэтому он решил заняться воспитанием пасынка. Вместо педагогических книг он выбрал интернет. Отчим отобрал приемлемые методы и продемонстрировал их матери мальчика, утверждает издание.

«Нам показался эффективным такой способ: гречку насыпают в пакет и наказанный становится на него коленями. Я проверила на себе, поставила эксперимент: постояла — мне было не больно. Поэтому и разрешила применить это наказание», — рассказала изданию Юмашева.

Отчим снимал ребенка на видео. Так он проверял, не избегает ли школьник наказания. Мальчик стоял на гречке много часов. Иногда он интересовался: «Что значит, стоять полночи?», «Когда наступит утро?». Однако мать не отвечала на вопросы сына.

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После мальчик сбежал и месяц пролежал в больнице, только после этого его вернули матери. Женщина находится под подпиской о невыезде, лишать родительских прав ее пока не планируют.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Истязание», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».