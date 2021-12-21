Путин исполнил новогоднее желание 14-летнего мальчика из Подмосковья

Новогоднюю мечту 14-летнего Марка Кобленева из Раменского городского округа исполнил президент России Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Подросток мечтал о гитаре и об обучающем курсе игры на музыкальном инструменте. Но кроме основных подарков для Марка и его мамы организовали поездку в академию Игоря Крутого. После экскурсии по учебному заведению первый урок для мальчика провел заслуженный артист России Виктор Зинчук.

Впечатлениями от посещения академии Марк поделился с Владимиром Путиным в телефонном разговоре. В ходе беседы он рассказал, что ему показали, как правильно брать гитару в руки и брать первые аккорды.

На вопрос российского лидера, какие исполнители ему нравятся, мальчик ответил, что увлекается творчеством Владимира Высоцкого и Виктора Цоя.

«У вас есть в Раменском музыкальные школы или кружки? Давай организуем обучение», — предложил Путин. Марк ответил, что ему уже подарили сертификат, по которому он сможет учиться.

Президент поздравил мальчика и его близких с наступающим Новым годом. «У тебя все получится», — добавил Путин, обращаясь к школьнику.

Акция «Елка желаний» проводится в России каждый год с 15 ноября и длится до февраля. Организаторы собирают новогодние мечты детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. После этого известные политики и предприниматели слепым выбором определяют, чью мечту они исполнят в этом году.

В этом году Владимир Путин на церемонии вручения премии «Мы вместе» по видеосвязи выбрал три открытки с пожеланиями детей. Помимо Марка он уже исполнил мечту Татьяны Троценко из Ставрополя, которая хотела увидеть балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре. До нового года президент должен выполнить мечту пятилетнего Осора Аюшеева из Улан-Удэ, который хочет попробовать себя в профессии пожарного.