Мальчик сбежал из московского детского сада и пошел домой

Самое скучное время в детском саду — это тихий час. Именно так подумал шестилетний воспитанник старшей группы сада в Ангеловом переулке Москвы и решил отправиться домой. Все одногруппники мальчика спали, и он ушел незамеченным.

Добраться до дома ему не удалось. Увидев мальчика без взрослых на Пятницком шоссе прохожие вызвали полицию и медиков.

На место прибыли двое сотрудников ППС, которые выяснили, куда именно направлялся беглец. Его доставили в отдел и вызвали родителей, которым и передали мальчика.

Как уточнила пресс-служба столичного главка МВД, после побега шестилетнего детсадовца начали проверку. Все материалы передали Тушинский отдел Следственного управления СК РФ.