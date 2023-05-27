Общество 27 мая 2023, 12:39 «Мальчик потерялся в пути». Подоляку напомнили об обещании приехать в Ялту Советник главы Крыма Крючков напомнил Подоляку об обещании посетить Ялту РИА «Новости»

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Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк не выполнил свое обещание приехать в Ялту, хотя говорил про это ровно шесть месяцев назад. Об этом РИА «Новости» сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Еще 27 ноября прошлого года Подоляк украинским СМИ пообещал, что поедет в Ялту через полгода и якобы расскажет, что происходит в Крыму. Ищу его по Ялте, с самого утра хожу. Пальмы, солнце и море есть, а Подоляка так не было. Видимо, потерялся в пути мальчик», — сказал он.

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Крючков отметил, что украинские политики способны рассыпать бравадами и храбриться только в беседе с иностранными или своими СМИ.

«Этим диванным героям путь в Крым заказан всего один — в автозаке и в наручниках. В одну из подготовленных палат в психиатрической больнице или тюремной камере», — добавил советник главы полуострова.

Ранее также Подоляк пообещал устроить в Крыму «горячий летний сезон».