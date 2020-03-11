Мальчик, попросивший Путина вернуть его к бабушке, провел праздники с родственниками

14-летний мальчик был один из первых, кто посетил парк развлечений «Остров мечты». Именно там он обратился к президенту с просьбой о помощи — ребенок хотел вернуться к родственникам.

Сейчас крестный мальчика оформил гостевой режим и забирает его домой на выходные и праздники. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская на своей странице в Facebook.

Хорошая новость. Мальчик, который обратился к президенту с просьбой разрешить ему жить у бабушки, провел прошедшие длинные выходные в семье своего крестного и рядом с бабушкой. Крестному разрешили забирать его на выходные и праздничные дни (оформлены соответствующие документы) Ольга Ярославская

Ярославская рассказала, что мальчик хорошо учится и увлекается историей. В будущем он хочет связать с ней свою профессию.

Она подчеркнула, что специалисты соцзащиты предварительно посетили крестного ребенка. У мужчины благоустроенная квартира, в которой есть все условия для комфортной жизни подростка. Сейчас с семьей работают специалисты и психологи соцзащиты.

Омбудсмен отметила, что ребенок попал в детский дом Москвы в октябре прошлого года. Его родители умерли, и некоторое время он жил с бабушкой. Однако возникли проблемы — мальчик перестал ходить в школу, перевелся на домашнее обучение, но промежуточные аттестации не сдавал. В результате суд принял решение лишить пенсионерку права опеки над внуком.