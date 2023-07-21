Общество 21 июля 2023, 18:25 Мальчик по имени Владимир Путин родился в Петербурге Родители в Санкт-Петербурге назвали новорожденного сына Владимиром Путиным РИА «Новости»

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Тезка президента России Владимира Путина появился на свет в родильном доме № 10 в Санкт-Петербурге 11 дней назад. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению в Telegram-канале.

«Его мама Виктория рассказала, что так зовут дедушку новорожденного: он тоже Владимир и является однофамильцем президента России — Владимира Путина», — отметили в публикации.

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По словам матери ребенка, человек с таким именем призван приводить людей к порядку и согласию. Также она мечтает, чтобы сын вырос лидером и был победителем по жизни.

Ранее жительница городского округа Красногорск родила 15-го ребенка в своей семье. У маленькой Веры четыре брата и 10 сестер. Дома мать с маленькой сестренкой ждали другие дети: Вероника, Марина, Даниил, Лилия, Богдан, Михаил, Елизавета, Леонид, Анжелика, Василиса, Виктория, Александра, Анна и Оливия.