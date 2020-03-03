Мальчик отказался возвращаться из реабилитационного центра к маме

«Женщину увезли в больницу, а дети остались без законных представителей. Поэтому на то время, пока их мамы не было дома, ребят и поместили в центр. Папа мальчиков живет с их мамой в гражданском браке и не является законным опекуном детей», — уточнили в управлении социальной защиты Лабинского района Кубани.

Мальчик рассказал сотрудникам учреждения, что не хочет возвращаться к родителям.

Мать детей подчеркнула, что может самостоятельно прокормить их. Специалисты органов опеки провели проверку условий проживания мальчиков и не обнаружили нарушений.

«Ребят вернули в семью, сейчас уже они дома. Хотя сама семья перебралась к нам несколько лет назад из Курганинского района, поселилась в поселке Новолабинский», — отметили сотрудники.

В конце января этого года мальчик неожиданно заболел. Его доставили в больницу прямо из школы. Позже выяснилось, что мама ребенка в тот момент находилась в алкогольном опьянении.

«5 февраля семью поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних. Ребенка уже выписали из больницы, сейчас Боевы находятся на контроле у нас», — пояснил источник в правоохранительных органах региона.