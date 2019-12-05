Мальчик Король Лев родился в Подмосковье

Семья с фамилией Король назвала своего сына Львом. Мальчик родился 14 ноября в перинатальном центре Наро-Фоминска.

Как рассказала «360» мама мальчика, имя придумал отец ребенка Дмитрий. Он решил назвать сына Львом, еще когда служил в армии в Санкт-Петербурге и там общался с товарищем с таким именем. Кроме того, на решение Дмитрия повлияла и любовь к знаменитому мультфильму.

Лев Король или Король Лев родился 14 ноября, его вес при рождении составил 5,175 килограмма.

Подмосковные родители нередко выбирают необычные имена для своих детей. Как рассказывала первый заместитель председателя правительства Подмосковья, министр образования региона Ольга Забралова, среди жителей области в прошлом году появились Авдотья, Николь, Клавдия, Февронья, Луна, Лаврентий, Марсель, Лео, Тарас и даже Добромир.

Однако чаще родители все-таки не экспериментируют. Так, в 2018 году самыми популярными именами среди новорожденных Московской области стали София и Артем. Мальчиков часто называют Александром, Максимом, Михаилом и Дмитрием, а девочек — Марией, Анастасией, Викторией и Анной. Какие имена выбирали родители в 2019-м, станет скоро известно.