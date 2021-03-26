Мальчик из Сибири пережил рак печени и выжил благодаря пересадке

Десятилетний мальчик Артемий из Сибири пережил рак печени четвертой стадии. Его спасла пересадка, а донором стал его отец. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Родители были в шоке, когда их сыну поставили такой диагноз. Врачи не смогли объяснить, почему в таком возрасте у ребенка развилась онкология.

Сначала мальчику назначили курс химиотерапии, но он не помог. Тогда врачи объявили, что нужна пересадка.

«Я даже думать не стал, сразу заявил, что отдам сыну свою печень», — рассказал его отец.

Хирурги отрезали половину печени отца мальчика и пересадили ее Артемию. Операция прошла успешно. Сейчас и мальчик, и его отец чувствуют себя хорошо. Артемий даже вернулся в спорт. Скоро ему исполнится 14 лет.