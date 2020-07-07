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    07 июля 2020, 12:59

    Мальчик из Северной Осетии умер от лейкоза. Деньги на его лечение украли мошенники

    Александра Ломейко

    В Северной Осетии скончался ребенок, страдавший лейкозом. Его семья лишилась 500 тысяч рублей, которые собирали на лечение мальчика. Деньги со счета украли мошенники.
    Мальчик из Северной Осетии умер от лейкоза. Деньги на его лечение украли мошенники

    О смерти ребенка рассказали в официальном аккаунте по сбору средств в Instagram.

    «Сегодня, в 02:00 ночи, нашего Тигренка — Али не стало. Он отправился в лучший мир! Он ждал семь месяцев», — написано в публикации.

    В блоге поблагодарили тех, кто поддержал мальчика и был с ним в трудные минуты жизни. Ребенка назвали смелым и сильным, верившим в победу над болезнью.

    «Он всегда верил и утверждал, что победит, что сможет! Его уверенность в излечении от этого страшного недуга давала силы бороться до конца! Всю боль он терпел достойно, чтобы не расстраивать родителей!» — указано в сообщении о его смерти.

    Мальчик сражался с раком пять лет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Северной Осетии. Чтобы оплатить лечение, родителям требовалось 52 миллиона рублей. Они открыли сбор средств через соцсети, попросив всех о помощи.

    В июне с матерью ребенка связался неизвестный. Он заявил, что как благотворитель хочет оплатить все расходы и для начала намерен пожертвовать четыре миллиона рублей. Для этого, по словам мужчины, требовалось оплатить 500 тысяч комиссии. Женщина перевела названную сумму, но вскоре поняла, что ее обманули, и заявила о случившемся в полицию.

    В этом же месяце сотрудники правоохранительных органов республики задержали похитивших у семьи деньги в Оренбуржье. Организатором аферы, по версии следствия, оказался заключенный 1992 года рождения: на момент преступления он сидел в тюрьме и оттуда позвонил матери мальчика.

    По информации сайта kp.ru, мужчина в прошлом занимал чиновничью должность. Он возглавлял областной фонд детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Выяснилось, что мужчина причастен и к другим подобным преступлениям. Экс-чиновнику и его сообщникам грозит до шести лет лишения свободы.

    Деньги на счет больного ребенка вернули, но вся собранная сумма оказалась недостаточной. Родители передадут собранные средства в один из фондов, который помогает больным онкологией детям.