Мальчик из Северной Осетии умер от лейкоза. Деньги на его лечение украли мошенники

В Северной Осетии скончался ребенок, страдавший лейкозом. Его семья лишилась 500 тысяч рублей, которые собирали на лечение мальчика. Деньги со счета украли мошенники.

О смерти ребенка рассказали в официальном аккаунте по сбору средств в Instagram.

«Сегодня, в 02:00 ночи, нашего Тигренка — Али не стало. Он отправился в лучший мир! Он ждал семь месяцев», — написано в публикации.

В блоге поблагодарили тех, кто поддержал мальчика и был с ним в трудные минуты жизни. Ребенка назвали смелым и сильным, верившим в победу над болезнью.

«Он всегда верил и утверждал, что победит, что сможет! Его уверенность в излечении от этого страшного недуга давала силы бороться до конца! Всю боль он терпел достойно, чтобы не расстраивать родителей!» — указано в сообщении о его смерти.

Мальчик сражался с раком пять лет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Северной Осетии. Чтобы оплатить лечение, родителям требовалось 52 миллиона рублей. Они открыли сбор средств через соцсети, попросив всех о помощи.

В июне с матерью ребенка связался неизвестный. Он заявил, что как благотворитель хочет оплатить все расходы и для начала намерен пожертвовать четыре миллиона рублей. Для этого, по словам мужчины, требовалось оплатить 500 тысяч комиссии. Женщина перевела названную сумму, но вскоре поняла, что ее обманули, и заявила о случившемся в полицию.

В этом же месяце сотрудники правоохранительных органов республики задержали похитивших у семьи деньги в Оренбуржье. Организатором аферы, по версии следствия, оказался заключенный 1992 года рождения: на момент преступления он сидел в тюрьме и оттуда позвонил матери мальчика.

По информации сайта kp.ru, мужчина в прошлом занимал чиновничью должность. Он возглавлял областной фонд детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Выяснилось, что мужчина причастен и к другим подобным преступлениям. Экс-чиновнику и его сообщникам грозит до шести лет лишения свободы.

Деньги на счет больного ребенка вернули, но вся собранная сумма оказалась недостаточной. Родители передадут собранные средства в один из фондов, который помогает больным онкологией детям.