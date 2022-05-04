Мальчик из Новосибирской области получил многочисленные раны после нападения собаки

В рабочем поселке Чик Новосибирской области пятилетний мальчик получил многочисленные раны из-за нападения бродячей собаки. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам мамы пострадавшего, ребенок хотел погладить собаку, однако она вцепилась ему прямо в лицо.

«Это произошло в субботу. Сын гулял с папой, потом остался один — отец отошел за водой. Тут мимо проходила большая белая собака: хозяев у нее нет, по улицам у нас вообще гуляют целые стаи. Ребенок захотел ее погладить, а она накинулась, вцепилась в лицо», — сообщила женщина.

В результате нападения ребенок получил рваные раны на правой щеке, царапины и синяки на правом предплечье. Сейчас он находится дома.