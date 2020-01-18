Мальчик из Челябинской области упал с водосточной трубы и остался недоволен спасением

В Челябинской области прохожий поймал семилетнего ребенка, сорвавшегося с водосточной трубы, но вместо благодарности получил упрек. Мальчик воспитывается в неблагополучной семье.

Как рассказал мужчина по имени Филипп изданию «Подъем», он увидел мальчика по дороге на работу. Ребенок находился на третьем этаже и держался за стяжку.

«Я быстро побежал туда, начал подстраховывать. Он спустился сам до второго этажа, там у него уже начал спадать ботинок, из-за этого он соскользнул и начал падать. Я его не полностью поймал, но смягчил ему удар. В больнице уже врачи сказали, что переломов нет, ничего серьезного», — рассказал Филипп.

По его словам, мальчик воспитывается в неблагополучной семье. И они с братом не в первый раз уходят из дома через окно из-за побоев от матери и отчима. Как рассказал мужчина, мальчик по дороге в больницу заявил, что «не хочет жить и лучше бы он упал».

Как стало известно ГТРК «Южный Урал», инцидент произошел в Озерске в Челябинской области. Перед падением мальчика старший брат благополучно спустился по водосточной трубе и убежал.