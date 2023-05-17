17 мая 2023, 04:38
Мальчик из Бурятии накопил 3,6 тысячи рублей и отдал все военным
Десятилетний житель Улан-Удэ накопил 3,6 тысячи рублей и решил отдать их военным. К деньгам мальчик приложил свой рисунок, сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
Взятые из копилки деньги школьник передал зампредседателя общественной палаты республики, атаман Улан-Удэнского городского казачьего общества «Верхнеудинская станица» Денису Леонову.
Реклама
«Он в свою очередь передал нам конверт с надписью „Это все мои деньги они все вам на вещи“. Также наш юный герой вместе с младшим братом нарисовали рисунок защитникам», — отметил Цыденов.
На сбережения мальчика купили футболки с надписью «Бурятия» и детскими рисунками. Первую примерил командир танкового экипажа Виталий Олейников. Сейчас военнослужащий проходит лечение в госпитале.
«Теперь наших подопечных будут греть воспоминания о родном крае и замечательном мальчике, болеющем всей душой за воинов спецоперации», — заявили в пресс-службе полпредства Бурятии в Москве.
Олейников поблагодарил школьника за подарок, отметив внимательное отношение к военнослужащим.
Дети
Военные
Деньги
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама