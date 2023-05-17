Общество 17 мая 2023, 04:38 Мальчик из Бурятии накопил 3,6 тысячи рублей и отдал все военным Unsplash

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Десятилетний житель Улан-Удэ накопил 3,6 тысячи рублей и решил отдать их военным. К деньгам мальчик приложил свой рисунок, сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Взятые из копилки деньги школьник передал зампредседателя общественной палаты республики, атаман Улан-Удэнского городского казачьего общества «Верхнеудинская станица» Денису Леонову.

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«Он в свою очередь передал нам конверт с надписью „Это все мои деньги они все вам на вещи“. Также наш юный герой вместе с младшим братом нарисовали рисунок защитникам», — отметил Цыденов.

На сбережения мальчика купили футболки с надписью «Бурятия» и детскими рисунками. Первую примерил командир танкового экипажа Виталий Олейников. Сейчас военнослужащий проходит лечение в госпитале.

«Теперь наших подопечных будут греть воспоминания о родном крае и замечательном мальчике, болеющем всей душой за воинов спецоперации», — заявили в пресс-службе полпредства Бурятии в Москве.

Олейников поблагодарил школьника за подарок, отметив внимательное отношение к военнослужащим.