Малахов оправдался перед киргизами

Слова телеведущего о низких зарплатах в Киргизии и поэтому готовых на многое ради денег киргизах нашли отклик в правительстве соседней страны. На заявление Андрея Малахова отреагировал даже МИД. По словам журналиста, дело не в национальности, перед законом равны все.

«За пару суток я получил более 20 тысяч откликов на программу „Андрей Малахов. Прямой эфир“ о странной смерти Александра — сына олигарха, „колбасного короля“ Владимира Маругова», — написал Малахов на сайте своего журнала StarHit.

Киргизы обиделись на Андрея Малахова за неосторожные слова Подробнее

Как напомнил телеведущий, мотоцикл Маругова-младшего сбило такси, за рулем которого сидел 24-летний киргиз Исламбек Акбаров. Зрители при этом решили, что журналист умышленно сделал акцент на национальности водителя автомобиля. Телеведущий парировал, что только в его редакции над программой «Андрей Малахов. Прямой эфир» трудятся представители более десятка национальностей. Целью же того ток-шоу было защитить мать умершего и выяснить, почему же ее сын погиб.

«Мне кажется, я выполнил часть своей журналистской работы», — добавил Малахов. Убитая горем женщина, наконец, услышала слова сожаления пусть не от самого виновника аварии, а от его представителя. При этом телеведущий подчеркнул, что он остается сторонником свободы слова, а еще выступает за мир и добрососедские отношения.