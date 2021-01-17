Максимальный вес посылок для заключенных установили в России

В России вступил в силу закон, установивший максимальный вес посылок и бандеролей, адресуемых заключенным. Теперь максимальный вес посылки — 20 килограмм, бандероли — пять килограмм.

Также по новому законодательству получить необходимые лекарства заключенные смогут только через посылки или передачи — из списка исключили бандероли, пишет «Парламентская газета».

Раньше в Уголовно-исполнительном кодексе максимальный вес посылки определялся для осужденных исключительно почтовыми правилами. У разных почтовых операторов были разные были разные правила. В частности, у «Почты России» максимальный вес составляет 20 килограмм, а у EMS — 31 килограмм.

«Установлены единые правила для всех исправительных учреждений — это позволит избежать коррупционных рисков, связанных с тем, что кто-то может получить передачу большего размера, а кто-то меньше», — рассказал член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Изменения не коснулись количества разрешенных посылок и передач для одного заключенного в год. Это зависит от строгости наказания и содержания преступников.