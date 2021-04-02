Максимальный срок окончания пандемии коронавируса назвали в России

По оптимистичному прогнозу пандемия коронавируса закончится через полгода. Если будут трудности, то через год. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«При оптимистичном прогнозе пандемия может продлиться еще полгода. Более пессимистичный вариант развития ситуации предполагает, что пандемия закончится где-то через год», — приводит ТАСС слова Пшеничной.

Собеседница напомнила, что в апреле 2020 года ученые на основе математических расчетов спрогнозировали, что пандемия продлится минимум полтора-два года. По ее словам, все будет зависеть от сознательности людей.

На этой неделе Пшеничная рассказала, что в России еще возможны суточные колебания заболеваемости ковидом, но рост вряд ли достигнет показателей осени прошлого года. Она отметила, что многие сезонные вирусы активно размножаются при прохладной влажной погоде осенью и весной, поэтому теоретически можно ожидать этого и от коронавируса. Сейчас в стране наметилась тенденция к снижению общего уровня заболеваемости.