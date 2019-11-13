Максимальный размер «декретных» увеличат до 322 тысяч рублей

Более 2,2 тысячи подмосковных семей с детьми-инвалидами получили выплаты. Их можно потратить на питание и одежду Подробнее

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 рублей», — заявили в фонде. В этом году он был равен 301 тысячи рублей.

Также повысится максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Он составит 28 тысяч рублей вместо 26 тысяч в 2019 году.

Чтобы рассчитать пособие, берется заработная плата за два последних года. При этом она должна быть не выше предельной базы. В организации рассказали, что предельные базы для начисления страховых взносов в фонд за 2018 и за 2019 годы составляют 815 тысяч рублей и 865 тысяч рублей соответственно. Именно такие показатели позволили увеличить максимальный размер пособий по беременности, родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

В июне 2019 года президент России Владимир Путин сообщил, что с 2020 года мамы малышей от полутора до трех лет будут получать социальные выплаты в размере прожиточного минимума. При этом пособия повысят только тем родителям, чей доход не превышает размера двух минимальных окладов. Пока семьи получают на одного ребенка 50 рублей в месяц.