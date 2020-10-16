Максимальный контроль за ношением масок сохранится в Подмосковье

Коронавирус еще не скоро уйдет из жизни людей, поэтому необходимо максимально контролировать соблюдение масочного режима и дальше. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще раз хочу подчеркнуть важность мер безопасности. Сегодня мы об этом много говорили — и школы, и детские сады, и общественный транспорт, торговля — в любом случае мы должны максимально контролировать и максимально заставлять, предлагать, просить носить маски. Это сложная, но очень важная работа», — сообщил глава региона.

Воробьев добавил, что задача всех подразделений региональной власти и каждого главы администрации — предельно внимательно и заботливо относиться ко всему, что связано с жизнью и безопасностью людей. Ранее глава Московской области поручил подготовить школы к переводу на удаленку при большом числе заболевших.

За минувшие сутки подмосковные медики выявили 448 новых случаев COVID-19. За все время пандемии в регионе выявили 79 567 случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 1452 человека.