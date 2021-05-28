Максимальное за 10 дней число новых больных СОVID-19 выявили в России

В России число заразившихся коронавирусом за последние сутки достигло максимума за последние 10 дней. Суточный прирост составил 9252. Это на 213 человек больше, чем днем ранее.

Больше всего зафиксировано новых заболевших в Москве — 3274, на втором и третьем местах Санкт-Петербург и Подмосковье — 840 и 746 соответственно. Всего с начала пандемии выздоровели 5 044 459 россиян. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. При этом количество выздоровевших превышает число заболевших. За сутки выписали 9385 пациентов. Всего победили ковид 4 661 234 человека.

В оперативном штабе отметили, что у 1176 новых заболевших не было симптомов ковида.

Также за сутки зафиксировано 404 летальных исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 120 406 человек.

В Московской области с начала пандемии сделали 7 811 720 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, которые перенесли COVID-19, сделать прививки от коронавируса. Вакцинироваться следует через несколько месяцев после выздоровления. Такой вариант будет самым надежным, так как пока нет точных данных об эффективности естественного иммунитета. Вакцины могут обеспечить более надежную защиту от коронавируса, считают в ведомстве.