Максимальное с ноября число случаев ковида выявили в России

В России за сутки выявили 33 899 случаев COVID-19, это максимум с 27 ноября. Новые заболевания зафиксировали в 85 регионах страны.

Из новых зараженных у 5376 не было симптомов ковида. Всего с учетом новых данных число больных с начала пандемии теперь равняется 10 899 411.

Больше всего новых случаев выявили в Москве — 8795. В топе регионов по числу заболеваний также Санкт-Петербург (4382) и Подмосковье (2626).

За сутки в России зафиксировали 698 смертей среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 323 376 человек. Больше всего смертей в Москве (71), Санкт-Петербурге (62) и Московской области (38).

За сутки врачи выписали 22 920 ковидных больных. В Москве выздоровели 1997 человек, в Воронежской области — 1527, в Санкт-Петербурге — 1449. Всего с начала пандемии COVID-19 успешно побороли 9 925 855 человек.

Сейчас все больше регионов захватывает штамм «омикрон». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал не думать, что эта разновидность коронавируса вызывает более легкое заболевание. Он напомнил, что в Европе, где довольно низкая смертность при «омикроне», очень высокий процент вакцинированных.