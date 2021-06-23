Максимальное с начала пандемии число смертей от СОVID-19 за сутки зафиксировали в Москве

За последние сутки в Москве от COVID-19 скончались 88 человек. Это рекорд по количеству смертей с начала пандемии. Об этом говорят данные оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Предыдущий антирекорд принадлежал 22 июня, когда скончались 86 пациентов. Ранее самые высокие цифры фиксировали 19 января. Тогда умерли 84 человека. Всего с начала эпидемии скончались 21 686 москвичей.

Всего за последние 24 часа в российской столице болезнь подтвердилась у 6534 человек. По состоянию на 23 июня всего коронавирусом в Москве заразились 1 307 243 человека. За последние сутки выздоровели 3458 пациентов. За все время пандемии справиться с COVID-19 смогли 1 126 965 жителей Москвы.

За сутки в России подтвердилось 17 594 новых случая коронавируса. Кроме Москвы напряженной обстановка остается в Московской области (+2323) и Санкт-Петербурге (+1092).

Всплеск заболеваемости в стране произошел в июне. Из-за этого власти начали вводить ограничительные меры. В некоторых регионах, включая Москву и Подмосковье, вакцинацию сделали обязательной для некоторых групп населения.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордной записи на вакцинацию 22 июня. На прививку в прошедший вторник записались около 60 тысяч человек.