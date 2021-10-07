Максимальное с начала года число случаев коронавируса выявили в России

В России за сутки коронавирус нашли у 27 550 человек, за это время выздоровели 20 330 пациентов, скончались — 924. Данные об этом появились на сайте оперштаба.

За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 7 690 110 россиян, за это время болезнь смогли побороть 6 799 230 человек, погибли — 213 549. Врачи сделали более 195 миллионов ПЦР-тестов.

В Москве за минувшие 24 часа коронавирус выявили у 5404 жителей, выздоровели и выписались из больниц 2347 человек, умерли 69 пациентов.

В Санкт-Петербурге за это время зараженных стало на 2418 человек больше, врачи выписали из больниц 1748 пациентов, скончались 60 жителей.

В Московской области медики зафиксировали 1454 новых случая заражения коронавирусом, из больниц за сутки выписались 1134 пациента, умерли девять человек.

В Ненецком автономном округе за сутки заразились 16 человек, в Чукотском автономном округе — 17.

Вирусолог Алексей Аграновский ранее сообщил, что вакцина «Спутник V» снижает число тяжелых случаев COVID-19 в 14 раз. Прививка доставляет в организм ген, который кодирует белок коронавируса.