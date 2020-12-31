Максимальное количество животных в подсобных хозяйства предложили установить на законодательном уровне

«Вместе с тем, для субъектов РФ, где животноводство является основным занятием, требуется законодательное регулирование численности сельскохозяйственных животных», — сообщила она.

По мнению сенатора, в закон «О личном подсобном хозяйстве» необходимо включить норму, определяющую право региона устанавливать нормативы количества животных, которые могут находиться в хозяйстве одновременно. Или же просто дополнить положения этого закона еще одним признаком хозяйства, имеющего статус ЛПХ — личного подсобного хозяйства.

Рукавишникова объяснила, что сегодня статус ЛПХ определяется двумя признаками: установление максимального размера общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности, и его ведение в личных целях.

Кроме того, сенатор предлагает внести поправки в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», чтобы органы местного самоуправления могли ввести книги похозяйственного учета.

На прошлой неделе стало известно, что около пяти миллиардов рублей перечислили аграриям Подмосковья на развитие хозяйств с января по декабрь 2020 года. Средства пойдут на разведение животных, производство сыра, молока, элитное семеноводство.