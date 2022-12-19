Общество 19 декабря 2022, 16:59 Максимальное число техники задействовали для устранения последствий снегопада в Нижнем Новгороде

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Более 30 сантиметров снега выпало в Нижнем Новгороде, последствия такой погоды устраняет максимальное количество техники. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Для расчистки города на улицы выехало 600 единиц спецтехники и вышли четыре тысячи дворников. Благодаря этому центральные дороги Нижнего Новгорода успели расчистить до часа пик.

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Отмечается, что движение общественного транспорта проходит без серьезных сбоев.

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