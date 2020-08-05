Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом от партии «Родина» на выборах в Госсовет Коми

Сотрудник Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, похищенный ливийскими боевиками, зарегистрирован на выборы в Государственный совет республики Коми от партии «Родина».

Социолог ФЗНЦ заочно получил удостоверение кандидата в депутаты Государственного совета Республики Коми седьмого созыва. В предстоящей избирательной кампании Максим Шугалей возглавит партийный список «Родины». Соответствующий документ подписал глава региональной избирательной комиссии Дмитрий Митюшев.

Ранее местное отделение «Родины» провело встречу с привлечением экспертов, посвященную обращению с ТКО. Представители «Родины» рассказали, что захваченный в Ливии ученый четыре года назад провел исследование с целью выяснить отношение жителей Архангельской области и Республики Коми к экологическим проблемам. Также в партии сообщили, что путем выдвижения ученого в Госсовет Коми намерены вывести вопрос спасения Максима Шугалея и его коллеги в плоскость глобальной политики.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан весной 2019 года были захвачены в плен силовиками бандформирований ПНС Ливии. Ученых, получивших разрешение на работу в столице, уже больше года держат взаперти. Обвинений им так и не предъявили.