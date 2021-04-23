Максим Галкин сменил свой имидж на более брутальный

Юморист Максим Галкин захотел изменить свой имидж. Шоумен добавил своему образу брутальности за счет седины. Об этом сообщили «Дни.ру».

Первые изменения заметили пытливые подписчики социальных сетей, которые увидели кадры из командировки в Выксу Нижегородской области. Там ведущий записал ролик для своих социальных сетей, на котором рассказал о местных красотах.

Читающие Галкина постоянно сразу увидели, что Максим на записи выглядит куда старше, чем обычно. Он предстал подписчикам с щетиной, на которой были видны седые волосы.

Подписчики уверены, что мужчина решил сменить постоянный имидж. Кто-то посчитал, что супруг Аллы Пугачевой не успел побриться. Хотя это предположение не очень соотносится с педантичностью шоумена.

Максим Галкин довольно подробно ведет свой Instagram. Там он публикует трогательные семейные кадры и забавные видеоролики, участником которых зачастую становится.