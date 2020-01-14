    14 января 2020, 16:05

    Максим Фадеев соберет новый состав Serebro

    Наза Салех Захи

    Музыкант и продюсер Максим Фадеев заявил, что собирается возродить Serebro. Группа перестала существовать в 2019 году.

    Фадеев сделал такое заявление совершенно неожиданно. Продюсер опубликовал пост в Instagram, где поделился своим эмоциональным состоянием.

    «Как же хорошо, когда все понятно! Когда в душе порядок и покой!» — подписал публикацию музыкант.

    Под постом одна из подписчиц задала ему вопрос о том, можно ли надеяться на возрождение Serebro.

    «Максим, будет новое Serebro?» — написала @natashakrivoruchko2003.

    Фадеев ответил утвердительно.

    В конце октября Максим Фадеев объявил, что расторгает контракты со всеми артистами лейбла MALFA. Исключением не стала и бывшая участница поп-группы Serebro Ольга Серябкина (Molly).

    Продюсер рассказал, что собирается переделать компанию. Вместо MALFA должен появиться небольшой бренд. Фадеев заявил, что теперь будет делать упор на качестве и эксклюзивности музыкального материала и артистов. Как написало РИА «Новости», в декабря 2019 года Фадеев представил свой новый проект — кей-поп-группу INKI.

    Группа Serebro появилась в 2006 году. Первоначально в ее состав входили Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина.

    Ранее Максим Фадеев прокомментировал интервью своей бывшей подопечной — певицы Наргиз. В разговоре с Ксенией Собчак она неоднозначно высказалась о России. Ее слова вызвали большой общественный резонанс.