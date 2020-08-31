Максим Фадеев назвал дело Ефремова «сатанинской пляской» и «мерзостью»

Максим Фадеев не смог остаться равнодушным к происходящему с Михаилом Ефремовым, над которым сейчас идет судебный процесс из-за смертельного ДТП. Музыкант считает громкое дело «сатанинской пляской».

Фадеев написал об этом пост в Instagram. Он заявил, что хочет обсудить ситуацию с подписчиками.

«Я имею в виду его (Ефремова — прим. ред.) „отсутствие“ в машине и последующее поведение, и вся эта сатанинская пляска? Невозможно смотреть на эту мерзость», — выразил свое мнение продюсер.

Многие комментаторы тоже критически высказались на этот счет и осудили попытки Ефремова избежать наказания.

Михаил Ефремов вечером 8 июня, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль своего автомобиля и устроил аварию в центре Москвы. Он врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина умер.

Артиста поместили под домашний арест. В августе начался судебный процесс по его делу. Ефремов на одном из слушаний заявил, что не помнит случившегося. Его адвокат Эльман Пашаев настаивает на том, что клиент не сидел за рулем в момент аварии.

Актер Иван Стебунов, который одним из первых приехал на место ДТП, намерен защищаться от слухов по этому делу. В Сети обсуждают версию о том, что именно Стебунов мог сидеть за рулем автомобиля Ефремова. Однако никаких подтверждений этой информации нет.