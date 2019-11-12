Макрон может лишить профессора Соколова ордена
Профессора Соколова проверят на причастность к другим преступлениямПодробнее
«Любой постыдный поступок, совершенный человеком, награжденным орденом Почетного легиона, может привести к дисциплинарному взысканию», — рассказала радиостанции «Говорит Москва» директор по коммуникациям организации Алиса Бутей.
Она добавила, что вся процедура описана в соответствующем кодексе. Взыскание проходит в присутствии консула Почетного легиона. Он занимается досье человека и указывает на обоснованность санкции.
«Его мнение представляется президенту Республики, Великому магистру ордена Почетного легиона, который принимает окончательное решение. Для иностранцев эта санкция — лишение награды согласно закону. Процедура конфиденциальна», — пояснила Бутей.
Олегу Соколову вручили орден Почетного легиона в 2003 году. Награду профессору назначил президент Франции Жак Ширак за вклад в изучение истории и армии страны.
Преподаватель сознался в преступлении после того, как 9 ноября его нашли в реке в Петербурге. По его словам, во время конфликта он застрелил свою молодую возлюбленную. Чтобы скрыть все следы, он хотел утопить останки в реке, но сам упал в воду.
По решению суда Соколова отправили в СИЗО на два месяца и назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Доцент работал в Санкт-Петербургском государственном университете, откуда его сразу уволили. Кроме того, раньше профессор был президентом Общероссийского военно-исторического общественного движения, но его имя удалили с официального сайта Российского военно-исторического общества.