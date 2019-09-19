Макияж, прическа и восхищение дедушек. Пенсионерки из дома-интерната в Дубне познакомились с тенденциями моды

Стилисты и парикмахеры провели благотворительную акцию в доме-интернате для пожилых людей «Рождественский» в Дубне.

Источник фото: телеканал «360»

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Определиться с прической для нового образа всегда непросто. Особенно, если модницам уже слегка за 80 лет. Им на помощь пришли парикмахеры-стилисты.

«Сегодня с нами приехали парикмахеры-стилисты. Девушка Мария, она делает экопрически без вредных лаков и других закрепителей, используя только натуральные компоненты. И девушка-стилист по макияжу. Бабушки, которые изъявили желание сегодня, получат от нас в подарок преображение, а потом все вместе мы пойдем пить чай и удивлять дедушек», — рассказала организатор акции Александра Феоктистова.

Источник фото: телеканал «360»

Преобразиться рискнули четыре модели. Самой заинтересованной оказалась Ольга Родченко. Она постоянно советовалась с профессионалами и вместе с ними тщательно продумывала каждый штрих своего образа.

Источник фото: телеканал «360»

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После того как мастер закончил трудиться над прической, Ольга Родченко отправилась на макияж. 71-летняя пенсионерка не упустила возможность узнать все про новые достижения индустрии красоты и даже выучила новое слово — хайлайтер. Стилисты пообещали, что в следующий раз ей такой обязательно привезут.

Результатом преображения Ольга Родченко осталась довольна. «Неужели это я, может алая заря? Очень все хорошо, прекрасно, замечательно! Вот говорю же мало времени на это отведено. А так все замечательно, все хорошо» Спасибо большое, приезжайте, я довольна очень», — сказала пенсионерка.

Источник фото: телеканал «360»

В доме-интернате регулярно проходят творческие мероприятия. Поэтому всем хочется выглядеть роскошно. О последних тенденциях моды постояльцам рассказали стилисты.

«Сейчас такое время классное, все за натуральное, за естественность, так что красить не так часто просят. Пепельный цвет очень актуален, и я считаю, что в возрасте вообще красить не обязательно. Можно прекрасно сэкономить и наслаждаться тем, что ты имеешь уже сейчас, — отметила стилист Мария Романова.

Источник фото: телеканал «360»

Главная задача этой благотворительной акции — показать, что помочь нуждающимся может человек любой профессии — стилист бухгалтер или программист.