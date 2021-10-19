Макияж на Хэллоуин. Как стать страшно красивой ведьмой или Венди из семейки Адамс

День всех святых, получивший популярность во всем мире и в России, как обычно будут отмечать в ночь на 31 октября. По сложившейся традиции, Хэллоуин празднуют в пугающих костюмах и ужасающем макияже. Есть уже сложившиеся тенденции, но каждый год появляется что-то новое.

Обширное поле для вдохновенной деятельности представляет собой макияж. Его делать легче и быстрее, нежели создавать полноценный костюм. Но с ним можно будет гарантированно привлечь к себе внимание в любой компании.

Поэтому в соцсетях сейчас настоящий бум на мастер-классы по созданию ужасающе прекрасного макияжа. Некоторые варианты разной сложности редакция «360» решила предложить своим читателям.

Если не хочется заморачиваться, можно сделать просто яркий и необычный макияж, добавив для антуража черную помаду и стрелки пожирнее.

Любителям крестов блогеры предлагают такой необычный вариант:

А вот поклонники семейки Адамс могут обратить внимания на такой «усовершенствованный» вариант крошки Венди с белыми линзами для глаз.

Есть и отличные «кукольные» варианты для детей. Впрочем, тут можно дать полет своей фантазии и нарядить ребенка в кого угодно, включая персонажей советских мультиков и русских сказок.

В начале октября волонтеры приюта «Подари мне жизнь» в соцсетях обратились ко всем, кто занимается спасением животных с улиц. Они предложили не отдавать черных кошек и собак новым хозяевам накануне 31 октября. По их мнению, бездомные животные могут стать жертвами «темного праздника».