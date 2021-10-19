Макияж на Хэллоуин. Как стать страшно красивой ведьмой или Венди из семейки Адамс
Как создать лучший образ на Хэллоуин 31 октября при помощи макияжа
День всех святых, получивший популярность во всем мире и в России, как обычно будут отмечать в ночь на 31 октября. По сложившейся традиции, Хэллоуин празднуют в пугающих костюмах и ужасающем макияже. Есть уже сложившиеся тенденции, но каждый год появляется что-то новое.
Обширное поле для вдохновенной деятельности представляет собой макияж. Его делать легче и быстрее, нежели создавать полноценный костюм. Но с ним можно будет гарантированно привлечь к себе внимание в любой компании.
Поэтому в соцсетях сейчас настоящий бум на мастер-классы по созданию ужасающе прекрасного макияжа. Некоторые варианты разной сложности редакция «360» решила предложить своим читателям.
Если не хочется заморачиваться, можно сделать просто яркий и необычный макияж, добавив для антуража черную помаду и стрелки пожирнее.
Любителям крестов блогеры предлагают такой необычный вариант:
А вот поклонники семейки Адамс могут обратить внимания на такой «усовершенствованный» вариант крошки Венди с белыми линзами для глаз.
Есть и отличные «кукольные» варианты для детей. Впрочем, тут можно дать полет своей фантазии и нарядить ребенка в кого угодно, включая персонажей советских мультиков и русских сказок.
В начале октября волонтеры приюта «Подари мне жизнь» в соцсетях обратились ко всем, кто занимается спасением животных с улиц. Они предложили не отдавать черных кошек и собак новым хозяевам накануне 31 октября. По их мнению, бездомные животные могут стать жертвами «темного праздника».