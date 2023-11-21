21 ноября 2023, 16:17
Макет усадьбы Рукавишниковых установили в Нижнем Новгороде
Тактильную миниатюру усадьбы Рукавишниковых установили на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила «Нижегородская правда».
Миниатюра включает в себя макет вензеля Сергея Рукавишникова, QR-код с полезной информацией и факты об усадьбе на шрифте Брайля. Тактильный макет установили в рамках инклюзивного проекта.
Реклама
Отмечается, что также в Нижнем Новгороде появятся макеты церкви Иоанна Предтечи, Чкаловской лестницы, памятника Горькому и другие.
Реклама
Реклама