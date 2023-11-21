Общество 21 ноября 2023, 16:17 Макет усадьбы Рукавишниковых установили в Нижнем Новгороде

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Тактильную миниатюру усадьбы Рукавишниковых установили на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

Миниатюра включает в себя макет вензеля Сергея Рукавишникова, QR-код с полезной информацией и факты об усадьбе на шрифте Брайля. Тактильный макет установили в рамках инклюзивного проекта.

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Отмечается, что также в Нижнем Новгороде появятся макеты церкви Иоанна Предтечи, Чкаловской лестницы, памятника Горькому и другие.