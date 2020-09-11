«Макдональдс» начнет продавать напитки в многоразовых стаканах в Великобритании

В рамках партнерства компаним будут тестировать в Великобритании модель стакана многоразового использования для горячих напитков. Эта инициатива в долгосрочной перспективе поможет сократить количество отходов от одноразовой упаковки и сделать еще один шаг в сторону устойчивого развития компании.

«Корпорация Макдоналдс объявила о глобальном партнерстве с производителем многоразовой упаковки Loop. Компании будут тестировать в Великобритании модель стакана многоразового использования для горячих напитков», — говорится в сообщении.

На данный момент вводить формат многоразовых стаканов в России не будут. Компания посмотрит на итоги тестирования в Великобритании и примет решение.

«Мы переосмысливаем свое отношение к упаковке и хотим предоставить нашим гостям возможность сократить количество отходов», — заявил вице-президент по устойчивому развитию компании Дженни МакКоллоу.