Макаров: соцсети не могут полностью заменить СМИ и живое общение

«Есть и интересные источники — авторские каналы известных людей, лидеров общественного мнения. Знать их точку зрения полезно для оценки политической ситуации», — обратил внимание Макаров.

По его мнению, несмотря на популярность соцсетей, они не могут полностью заменить СМИ и живое человеческое общение. Он заметил, что у многих депутатов есть страницы в социальных сетях, на которых они рассказывают избирателям о своей работе.

«При этом все каналы должны работать на связь с людьми — официальный сайт собрания, встречи с избирателями, пресса», — добавил собеседник издания.