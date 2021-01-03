Макароны вместо свечек продали пенсионерке в церковной лавке. Видео

82-летней жительнице Гатчины в соборе святого апостола Павла вместо свечек продали макароны. Пенсионерка почти 20 лет ходит в храм, и такого совсем не ожидала.

«Начала поджигать — не горит. <…> Попробовала на зуб, думаю, может, ниточка и покажется. Но свечка оказалась жесткой. Приехала внучка, я ей показала. Мол, посмотри, что за чудеса. Та надкусила — оказалось, макароны», — передает 47news.ru слова бабушки.

Женщина рассказала, что ей понравились длинные свечки и она решила купить их аж 30 штук. Зажечь она их пыталась 31 декабря, когда внезапно отключили свет. По данным издания, покупка обошлась жительнице Гатчины примерно в три тысячи рублей, однако денег пенсионерке не жалко. Тем не менее она даже мысли к себе не допускает, как часто в лавке могли торговать макаронами.

Ее внучка попыталась прояснить ситуацию в церкви. Но там лишь у виска покрутили, подумав, что бабушка что-то перепутала в силу возраста.

«Я уже старенькая, хожу не так шустро, как в молодости, но голова у меня хорошо работает. Вот точно не надо на меня как на дуру смотреть», — с иронией ответила пенсионерка.

В конце декабря патриарх Кирилл на официальном YouTube-канале РПЦ, призвал отказаться от покупки «левых» свечей.