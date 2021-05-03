Макаку нашли среди багажа в российском автобусе. Видео

Правоохранители нашли макаку среди багажа в одном из автобусов в Волгоградской области. Животное передали ветеринарам, а сотрудники полиции начали проводить проверку.

Рейсовый автобус, ехавший из Москвы в Махачкалу, остановили 1 мая на рубежном посту «Чапурниковский». Сотрудники сводного отряда полиции ГУ МВД России по Волгоградской области проводили плановую проверку.

«В ходе осмотра в багажном отсеке автобуса была обнаружена клетка с обезьяной. Владелец груза — 21 житель Махачкалы — документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки дикого животного, а также ветеринарных сертификатов, предъявить не смог», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

Молодой человек заявил, что увидел объявление о продаже обезьяны в Сети. Экзотическое животное он купил в Москве и ехал с ним домой в Дагестан. Обезьяну он планировал держать в вольере в частном доме.

Сейчас животное осматривают ветеринары. Предположительно, молодой человек перевозил яванскую макаку. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства перевозки обезьяны.