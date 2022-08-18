МАК «Вымпел» заявила о росте интереса стран к системам контроля космического пространства

Многие страны начали проявлять интерес к системам контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении. Они пытаются создавать такие системы у себя, а МАК «Вымпел» готова помочь иностранным партнерам, заявил генеральный директор корпорации Сергей Боев.

Он подчеркнул, что «Вымпел» может оказывать помощь в интегрировании, проектировании и создании оптимальных конфигураций и эксплуатации сложных стратегических систем, написал ТАСС.

«Мы знаем, что многие страны, которые имеют собственные спутники, сейчас из-за осложнения космической обстановки и глобального освоения околоземного космоса стали проявлять интерес к таким системам <…> Мы готовы принять участие в создании таких систем за рубежом», — сказал Боев, выступая на форуме «Армия-2022».

МАК «Вымпел» имеет большой опыт получения и объединения информации в единую сеть с различных комплексов и элементов контроля, разнесенных по территории страны, а также за ее пределами. Это позволяет получать максимально разносторонний объем информации об окружающем пространстве, что важно для решения задач контроля космического пространства и предупреждения ракетного нападения.