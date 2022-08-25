Мак Резерфорд совершил кругосветку на самолете «Акула» и поставил два рекорда Гиннесса

Мак Резерфорд поставил два рекорда Гиннесса. Парень бельгийско-британского происхождения в возрасте 17 лет совершил кругосветное путешествие на сверхлегком самолете «Акула», сообщил ABC News.

Путешествие началось 23 марта, а 24 августа Мак Резерфорд приземлился в Софии. За это время парень побывал в 52 странах на пяти континентах и дважды пересек экватор. Он стал самым молодым пилотом, совершившим одиночное кругосветное путешествие, и самым юным летчиком, сделавшим это на сверхлегком самолете «Акула».

Его маршрут прошел через Африку, Персидский залив, Индию, Китай, Южную Корею и Японию. Самолет пересек северную часть Тихого океана и после 10 часов непрерывного полета приземлился на вулканическом острове у Берингова пролива. Оттуда он отправился на Аляску и вниз по западному побережью США в Мексику, затем снова на север вдоль восточного побережья США в Канаду и через Атлантический океан в Европу. Самолет ему предоставила бельгийская веб-хостинговая компания ICDSoft, которая и стала спонсором всего полета.

Изначально Мак Резерфорд планировал вернуться домой через три месяца, но путешествие затянулось из-за муссонных дождей, песчаных бурь, сильной жары и других непредвиденных обстоятельств, в основном связанных с бюрократией. Парень родился в семье авиаторов. Он получил лицензию в 2020 году и стал самым юным пилотом в мире. Его сестра Зара тоже бывшая рекордсменка. Она совершила свой кругосветный полет в 19 лет.

«Пока он летел, я постоянно пыталась поддерживать с ним связь и помогать. Наши родители звонили ему каждый день, и я присоединялась к этим разговорам. Я давала ему советы по маршруту, по перелету, чтобы быть ему полезной», — рассказала сестра.