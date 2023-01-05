Общество 05 января 2023, 04:41 МАК назвал причину жесткой посадки А321 в кукурузном поле в 2019 году МАК: причиной жесткой посадки А321 в 2019 году стало попадание чаек в двигатель РИА «Новости»

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Расследование жесткой посадки самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», которая произошла в 2019 году в кукурузном поле в Раменском, завершено. Причиной происшествия стали попавшие в двигатели чайки. Об этом сказано в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщил ТАСС.

Расследование жесткой посадки А321 проводилось в течение трех лет. Как указано в отчете, при выполнении взлета, после отрыва от ВПП, самолет столкнулся со стаей чаек.

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Это привело «к механическим повреждениям обоих двигателей, снижению их суммарной располагаемой тяги до величины, меньшей тяги одного исправного двигателя на режиме FLEX 49 (режим, на котором выполнялся взлет), невозможности продолжения полета при фактической конфигурации самолета (неубранное положение шасси) и вынужденному приземлению вне аэродрома».

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Экипаж самолета, как указано в материале, перевел двигатели в режим «взлет — уход на второй круг», и тяга выросла, почти достигнув позволявшего набрать высоту значения. Но один из двигателей был переведен на малый газ и суммарная тяга упала.

В отчете МАК сказано о действиях пилотов после происшествия. Как следует из документа, из-за психологических нагрузок они имели «явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности». Однако, несмотря на это, пилоты не впали в ступор.

Происшествие с лайнером А321 произошло в августе 2019 года, когда воздушное судно вылетело из Жуковского. Из-за внештатной ситуации экипаж принял решение посадить самолет в кукурузном поле примерно в километре от аэропорта. На борту находились 233 человека, все были спасены. Посадивший самолет пилот Дамир Юсупов был удостоен звания Героя России.